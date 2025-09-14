Орлин Горанов 35 години не е изневерявал на жена си

Орлин Горанов отпразнува 35 години от сватбата с половинката си Валя.

Певецът, който не пропуска да се хвали публично с щастливия си брак, отбеляза в социалните мрежи тази годишнина, като публикува снимка от щастливото събитие. „Днес аз и моята съпруга Валя празнуваме 35 години от нашата сватба. Вярвам в любовта за вечни времена! Вярвайте и вие!”, написа звездата, с което разтопи романтичните си последователи и фенове. На снимката зад младоженците се виждат и кумовете им. Това са Катето Евро и нейният вече покоен съпруг Георги Кадиев. Орлин обича да повтаря, че откакто е с Валя, никога не й е изневерявал.