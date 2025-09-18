От премиер до мъж на жена си! Кирил Петков брадяса от депресия

Бившият премиер Кирил Петков напоследък се подвизава с брада и видимо нов имидж. Ако доскоро беше вечно усмихнатият и енергичен политик, сега изглежда като човек, който е забравил да мине през бръснаря. Новата му визия породи въпроси – мода ли е това или просто резултат от бездействие?

Истината, твърдят хора от близкото му обкръжение, е доста по-прозаична. Петков бил в период на тежка депресия, защото се оказал извън играта. След като хвърли оставка като депутат и съпредседател на „Продължаваме промяната“, вместо да намери ново поле за изява, той се отдал на безкрайно безделие. Нито бизнесът го дърпа, нито политиката го иска обратно, а за човек, свикнал да е лидер и да дава тон, това е сериозен удар.

Докато Кирил скучае, съпругата му Линда е тази, която движи семейството напред. Нейният сладкарски бизнес процъфтява, тя спокойно си позволява да качва цените, а клиентите продължават да я следват. В същото време Петков се оказва в ролята на зрител – вместо да ръководи партията, днес наблюдава как жена му управлява касата у дома.

Външният му вид само потвърждава слуховете -човекът съвсем е спрял да обръща внимание на визията, и детайлите. Брадата, вместо да е поддържана и да носи нов стил, изглежда по-скоро като знак на отчаяно безделие. От премиер на България Кирил Петков в момента прилича на мъж, който чака съпругата си да се прибере от работа и да му донесе вечеря.

Приятели на Киро споделят, че времената му като лидер на ПП му липсвали жестоко и просто не можел да се примири, че са останали в миналото. Засега планове за грандиозно политическо завръщане не могат да се реализират, което допълнително наливало масло в огъня.

Семейството на Петков е направило няколко опита да повдигне настроението на патриарха си и – дори прекараха с него почти два месеца на почивка на морето, по време на която той се разсейваше с всякакви приятни занимания като каране на кану и сърф, различни екскурзии, хубава храна и активна почивка. „Терапията“ обаче не дала никакъв задоволителен резултат, защото в мига, в който Киро оставал без занимание, потъвал отново в меланхолията си. Периодът в момента бил още по-тегав, защото през септември всеки се хвърля с хъс в новия „сезон“ на живота си, докато при него цари затишие. Сега, когато Линда върти бизнеса, а той върти брадата, картината е повече от красноречива.

Според близки до фамилията бащата на Киро, по-известен като Татко Петко, който стои зад много от партийните ходове на ПП, от доста време втълпявал на сина си, че бъдещето му е на „Дондуков“ 2. За целта Татко Петко посъветвал Кирчо да събере около себе си най-верните си хора и да започнат организация по издигането на кандидатурата му. Асен Василев обаче бил на друго мнение, което можело да доведе до поредна драма в редиците на ПП.