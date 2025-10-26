Пацо от „Биг Брадър” се раздели с жена си

Пацо от „Биг Брадър”, познат на публиката като един от най-колоритните участници в историята на риалити формата, отново е сам.

Гълъбовският чешит откровено сподели, че в момента е свободен мъж. Без да влиза в подробности, Панайот Кючуков потвърди, че не живее с майката на детето си, като раздялата им е настъпила преди няколко години.

Пацо запази мълчание за конкретните причини, довели до края на връзката, но уточни, че няма изневяра. „Доста отдавна се разделихме. В прекрасни отношения сме с нея, но просто всеки си е поел по своя път. Тя винаги ще има специално място в сърцето ми, защото все пак е родила детето ми", категоричен е 42-годишният бивш футболист.

Интересното е, че въпреки житейските сътресения, Пацо гледа напред и дори се похвали, че през следващата година му предстои своеобразен юбилей – 20 години от участието му в третия сезон на „Биг Брадър”. „Ще празнувам като на рожден ден, но юбилей от влизането ми в Къщата“, каза той с усмивка.