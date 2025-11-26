Pitt Andreychev влезе в модния елит: Birkin 50 за 70 000 долара го постави сред големите играчи

Pitt Andreychev отново вдигна летвата. Този път — с Hermes Birkin Size 50, оценена на 70 000 долара. Да, правилно прочетохте: 70 хиляди. Размер 50 е най-големият и най-привилегированият в света на Birkin — същият тип чанта, който притежават Beyoncé, Kim Kardashian, Victoria Beckham, Justin Bieber, Pharrell, както и две истински икони: Лионел Меси и Jay-Z, известни със своите луксозни колекции.

За да стигне до тази чанта, Pitt е преминал през пътя за избрани: VIP статус, сериозна клиентска история и лично място в специалния списък на Hermes. Според наши източници той е чакал две години, преди телефонът да звънне — и то неслучайно: NBA мегазвезда изпуска срока си за лимитирана Birkin, а Hermes веднага предлагат чантата на следващия в списъка. Това е Pitt.

Тази 70-хилядна Birkin, която обикновено се разхожда в ръцете на суперзвезди, този път блесна в неговия профил — и интернет буквално кипна. Коментарите? Микс от шок, възторг и онази сладка светска завист, която прави всичко още по-интересно.

Ето и част от световните звезди, които притежават Hermes Birkin Size 50