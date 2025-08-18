Почивка в Приморско – българският курорт, който измести Амалфи и Френската Ривиера

Забравете Амалфи и неговите живописни градчета край скалите, Френската Ривиера и ексклузивните ѝ плажни клубове или обикалянето на острови в Гърция: заражда се ново европейско лятно място за посещение и този път наистина не го очаквахме, пишат от „Travel Off Path“. Приморско – нечувана досега плажна дестинация в България, сега чупи всички възможни рекорди, не само като е наричан източноевропейската Копакабана, но и като двигател на растежа на туризма в региона.

Добре дошли в българската Копакабана

Според многобройни туроператори, предлагащи пакетни почивки в България, е имало „безпрецедентен брой“ запитвания от чуждестранни посетители за посещение на Приморско, спокоен курортен град, разположен на бреговете на Черно море. Миналата година Приморско регистрира рекордно увеличение на броя на туристите с 30% , както съобщават местните медии, докато тази година той продължи да набира скорост дори през зимата и пролетта, регистрирайки 4,5 милиона нощувки между януари и април, което е увеличение с 6,4%.

И така, как точно се сравнява българската Копакабана с истинската Копакабана или с всички онези модерни, далеч по-популярни европейски плажни бягства? Първо най-важното, както би трябвало да знаете вече, Черно море е всичко друго, но не и черно. Журналистът на „Travel Off Path“ уточнява:

„Говорим за онази тюркоазена водна линия и мечтателни бели пясъчни ивици.“

Някои от най-чистите плажове в Европа

Ако се чудите защо хората летят чак до Приморско за лятната си ваканция, това може да ви даде по-добра представа: Туристите са привлечени предимно от отличните плажни удобства на Приморско и качеството на водата, класирана като най-чистата в България – самата България има вторите най-чисти води в Европейския съюз след Кипър – и спокойната му атмосфера.

Това са плажове с дълги участъци като Северния и Южния плаж, предлагащи плитки, топли води, както и по-тихи заливи, където да се измъкнете от местните тълпи, а цените определено са в по-ниския клас. България като цяло е доста достъпна дестинация, но в сравнение със Слънчев бряг или Свети Влас, два от най-скъпите курортни градове на Черно море, Приморско наистина е изгодна сделка: средната цена за храна е само 8-9 долара, а общата цена за нощувка е бюджетна 28-45 долара, пише „Travel Off Path“.

Древни руини и спокойни плажове

За любителите на природата, забележителният природен резерват Ропотамо е на половин час път с кола. Това е огромен парк, предлагащ речни круизи, пясъчни дюни, живописни лагуни, осеяни с лилии, и резервати за птици.

Забравете Стоунхендж! Ако основната атракция на Европа за вас е културата, по-малко известният – Бегликташ – мегалитен тракийски обект, скрит в близката гора, почти не е посещаван.

Все пак това не е Слънчев бряг, така че не очаквайте толкова голям избор от нощни клубове и места за плажни развлечения, но главната улица предлага достатъчно приличен избор от барове, ресторанти с морски дарове и български механи, които ще поддържат вечерите оживени, без атмосферата на парти зоната.

Къде да се насладите на очарованието на Стария свят

Европейските плажни градове обикновено са известни със своите исторически центрове, сякаш са като на картичка, с вековни градски къщи, калдъръмени улички и замък в околността. Това не е така с Приморско, тъй като градът е развит едва през втората половина на 20-ти век, за да обслужва почиващите български семейства, които по това време не са могли да пътуват в чужбина.

Плажовете са абсолютно разкошни, храната е невероятна, а местните цени са наистина ниски, но всичко, което ще видите тук, са къщи за гости, булеварди с магазини и крайбрежни алеи. За да се насладят на чара на Стария свят, туристите често предприемат еднодневни екскурзии до Созопол, укрепен древен град само на 25 минути път, дом на исторически къщи от епохата на Възраждането и павирани алеи, или по-на север към Несебър (1 час и 25 минути), град от гръко-римската епоха, пълен с византийски църкви. Така или иначе, това е чудесна база за опознаване на богатото на културно наследство българско крайбрежие, ако наемате кола.