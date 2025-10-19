„Преди обед” подгрява за „Моята кухня”

„Преди обед” подгрява публиката за новото кулинарно предаване на Би Ти Ви „Моята кухня е номер едно”. Готвачите, които показват рецепти в ежедневното шоу, са потенциалните членове на журито в риалитито, което се очаква догодина, научи „Уикенд”. Досега са тествали Илиан Кустев и Лючезар Чоткин, а тези дни беше своеобразният кастинг на Явор Сарафов.

Някогашните членове на журито в „Мастършеф” са потенциалните съдии и в „Моята кухня е номер едно”, твърдят източници на „Уикенд”. В момента тече набиране на кандидати за участие в новото риалити, но успоредно с това в телевизията оглеждат и за бъдещото жури. За разлика от „Мастършеф”, където съдиите бяха трима, тук вече са петима.

Засега се знае, че Илиан Кустев най-вероятно не би се колебал, ако получи покана за участие. Готвачът минава за голяма звезда в Би Ти Ви, камерата го обича, той също я обича и със сигурност е бил първият избор в родната телевизия. Трябва обаче да бъде одобрен и от централата, която държи лиценза за шоуто. Тя се намира в Австралия, което прави комуникацията по-сложна, но не и невъзможна. Наскоро Кустев беше седмичен коментатор в „Преди обед” и с участието си припомни на зрителите за своята персона. Те вече го чакат в „Моята кухня”.

Колегата му от „Мастършеф” Явор Сарафов получи покана за „Преди обед” малко след Кустев. Ако влезе и в журито на новото шоу, след като беше в последния „Мастършеф”, той ще трябва да се изправи в борба за рейтинг срещу бизнес партньора си Виктор Ангелов от „Хелс Китчън” по Нова тв. Двете предавания най-вероятно ще се излъчват по едно и също време, за да са в директен двубой за зрители. Известно е, че Сарафов и Ангелов въртят общ бизнес, но в телевизията ще бъдат конкуренти.

„Уикенд” вече писа, че победителят от „Хелс Китчън” 6 – Лъчезар Чоткин, също има шансове за журито на „Моята кухня”, макар че при него се наблюдават известни проблеми с говоренето пред камера. Ще трябва да работи върху изказа си. Силвена Роу пък при всичките си проблеми с говора, диалекта, акцента, граматичните си грешки и всичко останало, е голяма звезда от самото си появяване в „Мастършеф” преди 6 години. Но се говори, че за журито на „Моята кухня” няма големи шансове. Тя държи твърде много на профила си на кулинар, който чрез храна се бори с остаряването и болестите. В рецептите си използва прекалено специфични продукти, които са неприложими към новия формат. Там се очаква да се готви основно домашна кухня. Затова най-важното условие пред участниците е да не са професионални готвачи. Готви се по двойки, а наградата е най-голямата, давана досега в кулинарен формат – 75 хиляди евро.

За шоуто се спряга също гъбарят Димитър Лазаров от „Мастършеф” 8, който би влязъл по-скоро като участник, отколкото като съдия. Майсторът на диетичната кухня Емануел Июджи обаче има шансове за журито, както и победителката във втория сезон на „Мастършеф” Севда Димитрова.