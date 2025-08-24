Рачков никога не е бил толкова влюбен (Уникално фото)

Димитър Рачков и половинката му Виктория Кузманова се отдадоха на романтика край морето. Двамата споделиха кадър, за който позират на фона на златист залез. Снимката изглежда е направена точно преди влюбените да се целунат, а слънцето угасва между устните им.

Комикът намира време за любимата си, въпреки натоварената си програма. Той обикаля страната със спектакъла си „Рачков и жените“, а през октомври се готви за турне в САЩ. Виктория го подкрепя изцяло. Двамата се познават още от предаването „Господари на ефира“ по Нова тв. Тя беше една от адреналинките, а той – водещ. Преоткриха се обаче едва наскоро. Рачков тъкмо се беше разделил с предишната си приятелка, а Виктория e развеdena с бащата на дъщеря си.