Последни
Популярни
Горещи

Рачков никога не е бил толкова влюбен (Уникално фото)

https://hotarena.net/lubopitno/rachkov-nikoga-ne-e-bil-tolkova-vlyuben-unikalno-foto HotArena.net
Румен Димитров
420
Рачков никога не е бил толкова влюбен (Уникално фото)

Румен Димитров
420

Димитър Рачков и половинката му Виктория Кузманова се отдадоха на романтика край морето. Двамата споделиха кадър, за който позират на фона на златист залез. Снимката изглежда е направена точно преди влюбените да се целунат, а слънцето угасва между устните им.

Комикът намира време за любимата си, въпреки натоварената си програма. Той обикаля страната със спектакъла си „Рачков и жените“, а през октомври се готви за турне в САЩ. Виктория го подкрепя изцяло. Двамата се познават още от предаването „Господари на ефира“ по Нова тв. Тя беше една от адреналинките, а той – водещ. Преоткриха се обаче едва наскоро. Рачков тъкмо се беше разделил с предишната си приятелка, а Виктория e развеdena с бащата на дъщеря си.

 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.