Рапърът Павел отложи сватбата

Павел Николов от разпадналия се дует Павел и Венци Венц е новият водеща на "Игри на волята", където си партнира с Ралица Паскалева, пише Галерия. Павката пасва добре на идеята на предаването, защото самият той е фен на здарвословния живот и обича предизвикателствата.

"Игри на волята" е перла в кариерата му, но и сериозен ангажимент. Риалитито ще се излъчва от 8 септември. Говори се, че участието му в шоуто ще поотложи малко сватбата с приятелката Кристина Нгуен, която трябваше да е това лято. Те са заедно повече от 7 години. Тя е неотлъчно до него, дори в лошите му периоди.

Кристина настоявала двамата да се венчаят в родината на баща й Виетнам. Тържеството щяло да бъде двойно, едно в България и едно в азиатската страна.



