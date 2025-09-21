Расистът Пенко няма медицинска диплома, слага дограми на хората

Пенко Обретенов от „Ергенът: Любов в рая“ лъже, че е завършил медицина, каквито слухове тръгнаха малко след началото на шоуто. Ергенът, който безсрамно обиди чернокожата Лили, се представя за лекар, но истината е, че е обикновен бачкатор - поправя дограми, но незнайно как се е преквалифицирал в медик, без изобщо да има тапия за доктор.

Явно когато решиш да участваш в риалити си измисляш професия и се представяш с нея, а от телевизията я приемат за чиста монета. След като предишни години по риалити шоутата се нагледахме на лъжи на тема възраст, главно от жените, тази година лъжите са професиите на участниците.

Първо Ренета от „Диви и красиви“ се оказа фелдшер, а не лекар, след нея беше разобличен и Пенко. Въпреки усилията, които полага да впечатли аудиторията с познания по анатомия, Пенко успява единствено да се изложи. След расистките си изказвания по адрес на една от участничките, в опит да се защити нацепеният „лекар“ твърдеше пред един от редакторите на риалитито, че чернокожата Лили е анатомично по-надарена от останалите. С това свое твърдение ергенът повдигна още повече съмнения за това дали изобщо има диплома по медицина. Защото такова нещо в Медицинския факултет не се изучава.

Името на ментето-доктор не фигурира никъде в регистъра на Българския лекарски съюз нито пък има данни за това, че Обретенов има сключен договор със здравната каса. В списъците с колектива на плевенските болници също не се намира името му. „Всеки практикуващ лекар в България трябва да е вписан и да плаща членски внос всеки месец. Без това няма право да практикува, обяви в свой коментар д-р Дарислав Николов.

На името на Пенко има регистрирана фирма за ремонт на стъкла, което допълнително поставя под съмнение неговата медицинска кариера.

Явно мускулестият мъжага си мисли, че лесно може да заблуди хората, като се облече в работно облекло, въпреки че по нищо не личи самият той да се отличава от почистващия персонал. Съмнението, че Пенко лъже за професията си има и потвърждение. Зрители твърдят, че той работи като дограмаджия и лично им е оправял джамовете. При това не особено качествено. Това няма да изненада феновете на предаването като се имат предвид телешкия му поглед, ниската обща култура, просташките изказвания и бруталния диалект на менте лекаря.