Разкриха пола в градината на Катето Евро: Кадиеви чакат момче

Младото семейство Кадиеви очакват момче. Седмица след като потвърдиха щастливата новина, че ще стават родители, която „Уикенд” първи съобщи, Ивелина Чоева и Аександър Кадиев направиха специално парти в двора на свекървата Катето Евро, за да разкрият пола на бебето. Над полянката се разхвърчаха сини конфети в знак, че напът е мъжка рожба.

Щастливите влюбени, в чийто дом скоро ще плаче момченце, са заложили на стилно парти в компанията на най-близките си хора, за да обявят пола на бебето. За разлика от много други родни звезди, които ангажират за целта скъпи заведения и канят на партитата си хора от кол и въже, Ивелина и Сашо са били в компанията единствено на двете си семейства: Катето Евро, майката и пастрока на бременната Чоева, две други близки и, разбира се, дъщерята на Кадиев от връзката с предишната му жена Таня – малката Кати. Причината за този тесен кръг гости едва ли е била прословутата стиснатост на домакина, с която той обича да се шегува. По-вероятно е бъдещите родители да са искали да им е спокойно и комфортно в този важен за тях момент, вместо да залагат на излишен лукс, помпозност и откровен кич, съобразявайки се с хора, които не са им достатъчно близки.

В двора на свекървата – Катето Евро, е била сервирана маса за 8 души, аранжирана в розово и синьо. Тоалетът на малката Кати обаче е издал от самото начало, че бебето е момче. Тя е била облечена в синя рокля. Входната врата на двора пък е била украсена със сини блестящи ресни. Все пак семейството е спазило традицията, която все повече се налага в страната ни, внесена от САЩ, да спука балон, пълен с конфети. Цветът на конфетите издава пола на бебето. В този случай над полянката са се разхвърчали сини – за момче.

Бъдещата кака Кати е написала писмо на братчето си, което е прочела на партито: „Скъпо малко човече, още не съм те срещнала, а вече те обичам много. Нямам търпение да играем, да се смеем и да правим щури неща заедно. Обещавам винаги да съм до теб и да те пазя! Ти вече правиш семейството ни още по-специално и много искам да те гушна. С обич: Кати, твоята голяма сестра”, пише момичето.

Не само тоалетът на каката е издал, че бебето е момче. Бъдещата майка Ивелина също е била в светло синьо – костюм в две части, който много прилича на пижама, а в момента, в който е спукан балонът с конфетите, е ядяла син на цвят сладолед. За сметка на това таткото Сашо е носел розова риза.

Новината за пола на детето, е била съобщена на близките преди дни, но семейството я разкри на феновете си миналата неделя. Три дни по-рано Кадиев прикани хората в социалните мрежи да залагат дали бебето е момче, или момиче. Повечето познаха, че е момче.

В интервю за Би Ти Ви дни по-рано актьорът подробно обясни как е бил заченат синът му, съобщавайки датата на овулацията на бъдещата майка – 10 март. Това означава, че раждането се очаква в края на ноември или в първите дни на декември. В случай, че г-жа Кадиева иска да роди с операция, а не естествено, това би могло да стане и десетина дни преди термина. Засега не е ясно как ще се казва синът на двойката. Дъщерята на Сашо е кръстена на баба си Катерина Евро. Баща му Георги Кадиев обаче, както е известно, не е между живите, а не е прието бебе да се кръщава на мъртви роднини. Бащата на Ивелина също е почитал отдавна – била е само на 7 години. Вероятно ще мислят за други роднини или за име, каквото досега не е имало в двете семейства.