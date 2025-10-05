Ричард Величков иска 100 бона от „Ергенът”

Последни
Ричард Величков няма желание да влиза в „Ергенът”, но ако от продукцията му предложат 100 хиляди лева, ще приеме офертата. Роденият в Мадан Мистър София не е склонен да намали цената си за нищо на света. 

„За „Биг Брадър” ще поискам още повече пари – 250 бона. Навремето ми платиха солиден хонорар за „ВИП Брадър”, редно е и сега да развържат кесията, ако много ме искат. В което и шоу да участвам, рейтингът му ще е висок”, сподели пред „Уикенд” риалити мачото. Той продължава да заработва като фитнес инструктор, но се занимава и с продажба на жилища. В последните няколко месеца е сключил 20 сделки, които му донесли завидни комисиони.

