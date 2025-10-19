Ричард Величков си присади коса на промоция заради „Ергенът”

Последни
https://hotarena.net/lubopitno/richard-velichkov-si-prisadi-kosa-na-promociya-zaradi-ergenat HotArena.net
Ричард Величков си присади коса на промоция, научи „Уикенд” от самия него. Личният фитнес инструктор на княгиня Калина Сакскобургготска и участник във „ВИП Брадър 2018” платил само 1800 евро за новата си визия.

„На 8 октомври в турска клиника в България ми присадиха 4000 фоликула отпред и по средата на главата. На други места за същата процедура щяха да ми искат много повече пари – около 10000 евро. Минах тънко и съм доволен”, сподели пред наш репортер мачото от Мадан. И допълни, че взел решението да се разхубави, защото очаквал неустоима оферта за участие в „Ергенът”.

 

 

 

 

