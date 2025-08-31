Сами Хосни проси безплатна детска градина

Сами Хосни и Мила Савова търсят безплатна детска градина в замяна на реклама.

Инфлуенсърите не обичат да дават пари и искат всичко да им е на бартер, узна „Уикенд”. Двамата са обиколили няколко детски градини в столичните квартали „Бояна”, „Бъкстон” и „Манастирски ливади”, но засега навсякъде удряли на камък. Според източниците, двойката не желае да плаща за детско обучение, а вместо това предлага на градини и образователни заведения да рекламират техните платформи в социалните медии, като компенсация.

„Търсим детска градина, която би била заинтересована от нашето предложение – ние ще популяризираме заведението в социалните мрежи, ще споделяме позитивни отзиви и ще даваме на нашите последователи достъп до страхотното място, което изберем. В замяна, обаче, не искаме да плащаме за обучението на децата ни” - предлагал Хосни на детските центрове.