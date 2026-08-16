Шоуто на Стоичков пред провал

Широко рекламираното шоу на Христо Стоичков в столичната зала „Арена София” е пред провал, видя репортер на „Уикенд”. Повече от месец след като билетите за него бяха обявени за продажба, ситуацията е такава, все едно са ги пуснали преди минута. Почти нищо не е продадено.



За нулевото търсене на билети за предстоящия спектакъл на Стоичков има две възможни обяснения: или хората нямат никакъв интерес към големия футболист, или билетите им се струват прекалено скъпи. Цените тръгват от 40,60 и стигат цели 120 евро за място, като от евтините са пуснати съвсем малко бройки. Дори и те обаче стаят непродадени в схемата на залата за 8 октомври, когато е планиран спектакълът. Макар рекламите буквално да валят в интернет пространството, интересът към събитието остава нулев. Много от потребителите на мрежата изказват дори раздразнение, че непрекъснато им го натрапват. Според повечето коментари Камата безспорно е бил голям футболист, но оттам нататък не виждат какво повече може да им разкаже.

Това поставя под сериозна въпросителна и успеха на предстоящия филм за него, за който публиката се подгрява още от Нова година с риалитито „Вече играеш... Стоичков” на Нова тв. В него избраха актьора, който ще изиграе Камата на младини – Кристо Стоичков, който на външен има толкова голямо сходство с оригинала, каквото и в името си, различаващо се само с една буква. Преди дни бе съобщено, че община Бургас ще участва с 60 000 евро в проекта, което е своеобразна инвестиция в реклама на крайморския град. Но ако интересът на публиката към филма и същият, какъвто е в момента към предстоящото шоу в „Арена”, по-добре ще е режисьорът Мартин Макариев от сега да се откаже, за да не остане на червено след този иначе амбициозен проект.

Иначе шоуто на Камата тръгна с големи амбиции. Организаторите обещаха, че ще представят нещо невиждано – смесица между лична история, спорт, музика, мултимедия, като освен Стоичков, участие щял да вземе и световна легенда на футбола, който е играл с него навремето и вече 30 години двамата се срещат по мачове, за да ги коментират. Предполага се, че това може да е самият бразилец Роналдо. Той е бил с българина в Барселона, а днес се засича с него по световните първенства. Това лято Роналдо взе участие в изпълнението на Мадона в спектакъла на финала на световното, излизайки на стадиона с нея и сънародника си Роналдиньо. Но дори тези слухове поне засега не са в състояние да накарат хората да отделят от бюджетите си за билети. От проекта се очакваха 1,5 млн. евро приходи, но за целта залата трябва да се напълни, а засега поне 80% от местата в нея са свободни.

Дали продажбите ще тръгнат по-успешно, ако намалят цените? Това към момента не е ясно. Организаторите се надяват народът да се задейства с билетите, когато отпускарският сезон отмине. Ако обаче и през септември интересът е като сега, най-вероятно екипът ще измисли „промоция”, за да се опита да пласира билетите, макар и срещу по-малка печалба.