Синът на Фики учи в китайско училище

Тунчер, синът на Фики, е първокласник в китайско училище, похвали се гордият татко.

Младежът от много малък проявявал интерес към китайския език, даже гледал анимация на китайски. „Говори ми на китайски, но... Може да ме излъже за всичко какво е научил”, коментира Фики през смях наскоро. Той побърза да допълни, че учителите му само го хвалят. Певецът описа сина си като скромно и смирено дете.

Фики и Гюлджан не могат да помагат на сина си за домашните, така че разчитат на неговото ученолюбие и учителите му. Певецът уточни, че в китайското училище децата учат и български език, както и всички други основни предмети, но залягат и на китайския. Имат и доста занимания. Тунчер е избрал музика, тъй като има сериозен талант. „Като беше на 3 години пееше Ерос Рамацоти на живо”, похвали се Фики.