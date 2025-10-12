Стефан Стоянов от „Брадъра“ си извива миглите

Стефан Стоянов се грижи всеотдайно за външния си вид, което в съчетание с тихото му и деликатно поведение вбесява Иван Абаджиев от старта на „Биг Брадър”.

Бившият военнослужещ, който обича да е пред камера, държи да е идеално обезкосмен и да има гладка кожа. За това Стоянов е търсел помощ и от жените в Къщата. Наскоро той поиска от Мина да му помогне да се отърве от дразнещи пъпчици по лицето. Стоянов направи впечатление на съквартирантите си и с това, че използва един от инструментите на дамите в Къщата за извиване мигли. С тези действия толкова дразни Иван, че предизвиква яростните му крясъци и обяснения, че не може да го търпи.

Интересно обаче защо Иван не таи подобна неприязън към Цветан, който се обяви за демисексуален. Диджеят скача срещу Стоянов и заради близките му отношения със Сияна. Иван негодува от това, че след като пръв говорил с нея, Стоянов не спазвал дистанция. Даже напротив, той сближил се със Сияна, а пък Иван пръв заявил интерес към нея. Това според диджея не било мъжкарско поведение.

Наскоро Иван и Стоянов проведоха помирителен разговор. Той обаче се оказа недостатъчен за зрителите, предвид предишните обиди от диджея.