Стоичков прибира 1 милион евро от шоу

Христо Стоичков става шоумен. Легендарният футболист ще прави уникалан по рода си спектакъл, в който ще разкрие как иска да запомни изминалите 60 години от живота си.

През февруари той отпразнува 60-ия си рожден ден, а въпросното шоу е планирано за 8 октомври – точно 10 години след като събра световния футболен елит в София за своя бенефисен мач. Мястото, на което ще се състои спектакълът, е софийската зала „Арена 8888“, която е най-голямата в страната ни.

Това ще бъде първи по рода си в България мултимедиен спектакъл. Той е специално създаден за 60-ата годишнина на Камата, като обединява спорт, сценично изкуство, музика, технологии и токшоу. Стоичков ще разказва с него собствената си история. Тя ще бъде пресъздадена на 6 сцени, всяка със собствен визуален свят и атмосфера – от ранните години на футболиста на лекоатлетическата писта в Пловдив и първите му стъпки в спорта, през върха на световния футбол, до важните решения и победи и ролята му днес като вдъхновяваща фигура и ментор. Засега не е съобщено кога билетите за шоуто ще бъдат пуснати в продажба, нито какви ще бъдат цените им. Според запознати обаче, чистата печалба от спектакъла ще е близо 1 милион евро, тъй като проекта е привлякъл доста спонсори