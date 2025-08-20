Последни
Таня Стойчева ще оценява световната красота на сцената на „Мисис Европа“

Носителка на престижни международни отличия, чаровната Таня Стойчева ще бъде част от международното жури на конкурса „Мисис Европа 2025“.

Звездното събитие ще се състои на 13 септември в Сити Марк Арт Център, София.

„За мен това е огромна отговорност. Изборът ще е много труден, защото в конкурса ще участват дами от Европа, които вече са печелили конкурси за красота. Благодаря на продуцента Меги Савова за оказаното доверие“, сподели Таня за медията ни.

Таня е от Пловдив и се занимава с маркетинг и реклама. Активният ѝ начин на живот, любовта към природата, киното и животните оформят не само нейната визия, но и излъчване.
България ще бъде представена достойно – не само на сцената, но и в журито на най-престижните световни конкурси. Успех, Таня!

