Тошко от „Живот на кантар” извая тяло на атлет СНИМКИ

Бившият дебеланко Тошко от риалитито на Би Ти Ви „Живот на кантар”, който успя да отслабне в шоуто, няколко месеца по-късно вече е изваял тяло като на атлет. За разлика от други участници в предаването, които пълнят социалните мрежи със свои снимки с надежда да спечелят някой лев, той не публикува нищо.

Но тези дни треньорката му в предаването – Рори, пусна на своите странници снимка заедно с него. От кадрите се вижда, че Тошко не е спрял тренировките след предаването, а напротив – продължил е с пълна сила и е успял вече не само да свали всичко излишно от себе си, но и да се стегне като професионален спортист.

Ако не го бяхме виждали в началото на риалитито, никога не бихме повярвали, че този човек е имал проблеми с килограмите съвсем доскоро. Той не успя да спечели първото място в предаването, но към момента е участникът, който изглежда в най-добра форма от всички, които влязоха в него. Заедно с Рори и Тошко се снима и друга от мощно отслабващите в отбора на червените в „Живот на кантар”. Това е Поли. Тя е запазила по-фината си фигура, показана на финала на шоуто, и не е започнала да трупа обратно свалените пред камерите килограми. Тримата „бойни другари” се срещнаха в спортна база край морето.