Участници в „Един за друг” 3 месеца треперят за децата си

Габриела и Десислав от 4-ия сезон на шоуто „Един за друг” на Нова телевизия цели 3 месеца са треперили за децата си. „Дечитата” от Силистра, както те се наричаха помежду си, се ожениха малко след финала на шоуто, а след това съобщиха на феновете си, че очакват близнаци.

Месеци след раждането на децата те споделиха в социалните мрежи, че събитието е настъпило преждевременно – в 8-ия, вместо в 9-ия месец. Децата са били в болница много дълго след раждането си. Сега, за щастие на семейството, вече са си у дома със своите родители. Габи и Десислав споделиха с последователите си снимка със своите бебета. „Изписването на нашите деца. След 8 месеца бременност, изпълнени със страх, молитви и надежда, след 2 месеца в болница и още 1 месец в очакване да изпишат двете ни сърчица от неонатология – достигнахме деня, който си представях всеки ден. Благодарим с цялото си сърце и душа на всички лекари, че се погрижиха за мен, за тях, за нас! Вие винаги ще бъдете първият дом на нашите деца, а ние винаги ще ви пазим в сърцата си!”, написа в социалните мрежи младата майка Габриела.