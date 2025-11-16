Васил Божков не дойде на кръщенето на внука си

Ива Софиянска-Божкова кръсти малкия си син Стефан миналия уикенд, а преди това с голямото й семейство празнуваха рождения ден на дядо му Стефан Софиянски. Младата майка, която има три деца от съпруга си Антон Божков, сподели снимки и от двете събития.

За кръщенето на малкия си син Ива, която е една от трите дъщери на някогашния столичен кмет Стефан Софиянски, беше заложила на скромна визия – панталон и сако. На кадрите, които тя сподели, кръстниците са на преден план с малкия Стефан. Таткото Антон Божков е до тях, а Ива - отзад с дядото Стефан Софиянски. Другият дядо Васил Божков не се появи на кръщенето. Според източници в светските среди, детронирания хазартен бос страни от семейните събирания и рядко вижда внучетата си.

„Кръстихме Стефан. Той беше спокоен, аз не чак толкова. Обичам безгранично всички вкъщи! Благодарна съм”, сподели Ива, която има и по-голям син и дъщеря от мъжа си Антон Божков.

На 7 ноември Ива и голямото й семейство празнуваха 73-тия рожден ден на Стефан Софиянски. Младата майка показа кадър от тържеството в социалната мрежа, на който е запечатан момента с поднасянето на тортата пред някогашния столичен кмет. Стефан Софиянски, който открай време води спокоен живот и напълно страни от медийни изяви, е видимо остарял, но пък изглежда доволен на тържеството си, заобиколен от близките си. „А ние му пожелаваме да е здрав и все така прекрасен”, сподели Ива.