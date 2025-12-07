Последни
Популярни
Горещи

Виктор от „Ергенът” е бил със 108 жени, има чекмеджета със секс инструменти

https://hotarena.net/lubopitno/viktor-ot-ergenat-e-bil-sas-108-zheni-ima-chekmedzheta-sas-seks-instrumenti HotArena.net
Румен Димитров
63
Виктор от „Ергенът” е бил със 108 жени, има чекмеджета със секс инструменти

Румен Димитров
63

Виктор от „Ергенът” е спал със 108 жени. И това не е най-фрапантното, което бизнесменът сподели в един от последните епизоди на риалитито.

Той явно харесва нестандартния секс. Към този извод водят признанията му, че има огледала на тавана в спалнята в дома си и обича да се снима, явно по време на сексуален акт.

Освен това, Виктор, който беше гадже с Дениз в предаването, а в живота впоследствие се говори, че се е залюбил с Кристина, има и чекмеджета с инструменти, както ги определи. Виктор си води и статистики за жените, с които е спал. „Да, имам и тефтер, в който си записвам различни статистики. Аз съм човек на науката, математик, записвам си разнообразни факти и неща, с които се отличават съответните ситуации и хора”, обясни той.

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.