Виктор от „Ергенът” е бил със 108 жени, има чекмеджета със секс инструменти

Виктор от „Ергенът” е спал със 108 жени. И това не е най-фрапантното, което бизнесменът сподели в един от последните епизоди на риалитито.

Той явно харесва нестандартния секс. Към този извод водят признанията му, че има огледала на тавана в спалнята в дома си и обича да се снима, явно по време на сексуален акт.

Освен това, Виктор, който беше гадже с Дениз в предаването, а в живота впоследствие се говори, че се е залюбил с Кристина, има и чекмеджета с инструменти, както ги определи. Виктор си води и статистики за жените, с които е спал. „Да, имам и тефтер, в който си записвам различни статистики. Аз съм човек на науката, математик, записвам си разнообразни факти и неща, с които се отличават съответните ситуации и хора”, обясни той.