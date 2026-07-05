Виктор от „Ергенът: Любов в рая” си наблъска носа с ботокс и филъри

Финалистът в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая” Виктор Иванов се похвали с видима промяна във външния си вид. Бизнесменът разкри, че е коригирал формата на носа си, но не чрез операция, а чрез нехирургична естетична процедура. Той демонстрира впечатляващия резултат със снимки „преди” и „след” в социалните мрежи.

Виктор не крие, че е прибягнал до съвременните методи на естетичната медицина. По думите му новият му профил е постигнат изцяло с помощта на ботокс и филъри, без оперативна намеса. Точно това според него е голямото предимство на процедурата – тя е значително по-малко инвазивна от класическата ринопластика, възстановяването е почти мигновено, а ефектът позволява на човек да придобие реална представа как би изглеждал с различна форма на носа. „Дава ти възможност да свикнеш с новия си профил, да се почувстваш уверен и спокоен да предприемеш по-сериозна стъпка като ринопластика”, коментира Иванов.

Последователите му в социалните мрежи веднага забелязаха разликата. Носът му изглежда по-изправен, а профилът – по-хармоничен. Под публикацията заваляха десетки коментари, като едни поздравиха бизнесмена за смелостта открито да говори за подобни процедури, а други останаха изненадани от трансформацията му.

През последните години все повече мъже признават, че посещават естетични клиники и не се притесняват да подобрят външния си вид. Бившият футболист Благой Георгиев – Джизъса също неотдавна коригира обонятелния си орган в Турция. И Виктор очевидно е доста суетен и не прави изключение.

Докато визията му претърпява промяна, любовният му живот също продължава да бъде обсъждан. Финалът на „Ергенът: Любов в рая” се превърна в един от най-емоционалните моменти в предаването. Тогава риалити героят падна на коляно и предложи брак на бившата плеймейтка Дениз Хайрула. Пред камерите той й подари годежен пръстен и произнесе думите: „Искам да ти дам цялата сигурност и спокойствие на този свят! Дениз, ще станеш ли моя жена?”

Тя прие предложението с надеждата, че е намерила човека, с когото да създаде семейство. Зрителите останаха с впечатлението, че двамата ще продължат любовната си история и извън телевизионния формат. Реалността обаче се оказа доста по-различна и скандалите не закъсняха.

След края на снимките Виктор и Дениз в действителност продължили връзката си, но само за няколко седмици. Двамата пътували заедно, почивали по българското Черноморие, посетили Испания и Албания, изглеждали щастливи. Постепенно обаче между тях започнало да се натрупва напрежение. Те осъзнали, че живеят в напълно различни светове и имат коренно различни представи за бъдещето си. Така само около два месеца след края на шоуто връзката им приключила окончателно, но това далеч не сложило край на драмите помежду им.

Докато зрителите все още гледаха по телевизията романса между Виктор и Дениз, реалният им живот вече бил поел в съвсем различна посока. На хоризонта се появила друга жена – юристката Кристина Пламенова, която също бе сред участничките в „Ергенът: Любов в рая”. Блондинката не остана незабелязана още по време на шоуто. В предаването тя започна връзка с актьора Петър Данов, но предизвика голям интерес, след като откровено разказа за свои предишни интимни отношения с Даниел Петканов – Лудия репортер и лидера на партия „Меч” и бивш спортен министър Радостин Василев, по-известен като Руди Гела.

След приключването на снимките Петър и Кристина се разделили. Според слуховете артиста се върнал при своя бивша приятелка, а Пламенова постепенно се сближила с Виктор. Новата двойка дълго време не коментираше публично отношенията си, но след финала на „Ергенът” най-накрая се разкри. Риалити героите все още са заедно, последно бяха на почивка в Италия.

Сега, след като показа новия си профил след корекцията с ботокс и филъри, Виктор отново успя да накара последователите си да говорят за него. Може би след известно време бизнесменът ще се реши и на по-сериозна интервенция като ринопластика.