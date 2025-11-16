Влади Въргала дължи 15 бона за парно

Актьорът Владислав Карамфилов-Влади Въргала тези дни също се включи в хора на копейките, сипещи апокалиптични прогнози как България ще погине с приемането на еврото. „Всички тия, дето казват, че еврото ще ни оправи, да се подпишат на един лист. И после да си продадат апартаментите и с парите да помогнат на закъсалите, щото ще ядем дебелия”, обяви в свое видео Карамфилов.

Надяваме се, че драматичното му изказване е оценено подобаващо от руския посланик Елеонора Митрофанова, или хората от посолството, раздаващи хонорари на тукашните агенти за влияние. Да му отпуснат някоя рубла ли евро, че да си плати сметките за парно, които се трупат вече 15 години. Въргала не е да няма заслуги. Да припомним, че преди няколко години се включи и в борбата на БСП срещу митичните джендъри.

Проверка на „Уикенд” показа, че Въргала и без приемането на общата валута, здраво е „налапал дебелия”. Идва зима, и трябва да си отоплява апартамента си в кв. „Младост”. Да, ама „Топлофикация” иска пари за това.

Оказва се, че Влади Въргала спира да плаща още през далечната 2010 г., макар тогава пари да не му липсват. Да припомним, че по това време актьорът е приятел на скандалния банкер Цветан Василев, който щедро финансира снимките на филма му „Операция Шменти-Капели” с пари, източени от КТБ. В замяна Въргала стана един от най-ревностните защитници на духналия в Белград банкер. Обяснявайки в свои интервюта колко благороден и честен човек е Цветан Василев.

С част от получените средства Въргала спокойно е можел да си плати натрупалите се към 2012 г. 3500 лв. сметки за парно. Да, ама не. На Владислав Карамфилов, ако копираме стилистиката му, явно му дреме на дедовия за парното. Дори и след влязло в сила съдебно решение парите не са платени. Нещо повече, Въргала продължава през следващите години да трупа нови задължения. Очаквано „Топлофикация” завежда нови дела. Две от тях вече са спечелени. Само сумите са различни. Единия път става дума за около 7000 лева с лихвите, а във втория за още 2215 лв. Общо с първото стават над 15 000 лева. Отделно са съдебните разноски и такси за наетия от столичното парно съдия-изпълнител. Не че последния е помогнал с нещо на „Топлофикация” да си вземе парите.

Наша проверка показа, че сметките на новоизлюпения борец срещу еврото висят и до днес. Покрай запорните съобщения лъсва и друг нелицеприятен факт. Въргала редовно е „забравял” да си плаща и данъците. От няколко години НАП безуспешно опитва да си събере 8000 лева от актьорът, които в свое скорошно интервю се похвали със своята щедрост към околните: „Аз избрах да живея, давайки”. Вероятно, улисан от благотворителност, Влади пропуска да плати своите дългове...