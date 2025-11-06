Внучето на Иван Иванов е негово копие

Две години след смъртта на големия актьор Иван Иванов неговото семейство продължава да пази спомена жив, и то по въможно най-хубавия начин. Малкият му внук, кръстен именно на него, расте като негово копие, споделят близки на фамилията, пише Ретро.

Момченцето е син на Стефан Иванов, по-известен като рапъра Уош МС, и неговата половинка Поля. Днес детето е на три годинки. С тъмна коса, изразителни очи и широка усмивка.

Родителите му и близки често казват, че много прилича на дядо си - същия поглед, същото изражение и артистично излъчване.