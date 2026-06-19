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V:rgo излиза на бойното поле

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HotArena.net
63
V:rgo излиза на бойното поле

HotArena.net
63

Рапърите I.N.I. и V:rgo за пореден път обединиха сили, за да представят новата си песен "Боец", пише Телеграф.

Парчето отново носи в себе си серизони теми за себеусъвършенстване и мотивация и се явява последняит сингъл от предстоящия албум KLASSA MODE. Напоследък чуваме все по-малко клубни парчета от изпълнителите и все повече ориентирани към мотивацията и личностното развитие.

Текстът тук не е просто поредица от рими, а признание, послание и отношение към апатията, която все повече ни заобикаля. 

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