Юлиан Константинов и Лора Капустина аут от „На кафе”

Големи промени се готвят в култовото предаване „На кафе” по Нова телевизия, научи „Уикенд”. Освен, че там вече се труди кандидатката за нова основна водеща – Ралица Паскалева, панелът също ще бъде обновен от септември. Юлиан Константинов и Лора Капустина си тръгват, а работата на Дарин Ангелов в шоуто е под въпрос.

Лора Капустина влезе в панела на „На кафе” едва преди две години и то след много дълго издирване на подходяща млада дама за позицията. Нейният шанс за работа там бе напускането на Ромина Тасевска, която стана водеща на „Съдебен спор”. Лора си събра багажа и се премести в София от родния си Бургас, за да трупа телевизионна популярност при Гала. Само че така и не успя да спечели сърцата на зрителите, които едва ли ще забележат отсъствието й, ако я свалят от екран. Именно затова две години след като започна работа в „На кафе” се очаква да приключи отношенията си с шоуто, научи „Уикенд”.

По-странна е другата раздяла с панелист, която се подготвя, а именно – с Юлиан Константинов. Оперният певец работи в шоуто вече 8 години и е един от най-близките хора на водещата Гала. Двамата отдавна са не само колеги, а и приятели, запознали са половинките си, случва се да прекарват свободното си време заедно „по семейно”, като сватята на водещата – Джуджи, също е в компанията. Говори се дори, че между тях е имало флирт, но той вече е в миналото. Въпреки всички тези „връзки” на Константинов, плановете поне засега са той да приключи участието си в „На кафе” с края на сезона през юли. Засега не е ясно дали желанието за прекратяване на договора му е било на ръководството на телевизията, или сам е решил, че вече не му се занимава с предаването и предпочита да се отдаде на други творчески проекти.

Дарин Ангелов също може да отпадне от „На кафе”, но не защото не го харесват, а защото е много зает с актьорската си кариера. Известно е, че той е сред най-заетите кадри на Народния театър, като едновременно с това участва и в представления на други театри, в проекти с частно финансиране, във филми и сериали. Ежедневната работа в „На кафе” го напрягала допълнително, трудно му било да я съчетава със сутрешните репетиции на нови спектакли, което го карало да се чуди дали да продължава с телевизията, или да се раздели с панела по приятелски.

В момента дори столът на основната водеща Гала се клати. Както „Уикенд” вече писа, напълно възможно е Ралица Паскалева да я смени от септември. Сигурни за следващия сезон засега са само Кристина Патрашкова и Георги Блажев, които остават в панела.