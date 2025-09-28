Защо Карамазов и Пъдев са с мустаци?

Със странни мустаци изненадаха феновете си двама от най-популярните в момента актьори, които са и тв водещи. Това са Христо Пъдев и Владимир Карамазов. И двамата шашнаха своите почитатели с новия си външен вид и накараха много дами да се запитат какво ги е накарало да спрат да бръснат зоната над горните си устни. Логично за актьори – причината са нови роли. Но какви?

Какво ще играят Владо Карамазов и Христо Пъдев, за да им се наложи да пускат мустаци? Водещият на новото риалити на Би Ти Ви – „Трейтърс”, още през лятото показа в социалните мрежи промените във външния си вид, подчертавайки, че ще се снима в цели три кинопродукции. За коя от тях обаче му е нужно да спре да се бръсне, не стана ясно. Пъдев пък се появи малко след него, също обрасъл над горната устна. Той изрично подчерта в националния ефир на предаването „Кой да знае?” по Би Ти Ви, в което е капитан, че визията му се дължи на роля. „След няколко месеца мустаците си отиват, при късмет – завинаги!”, обясни Пъдев.

Никой от двамата не разкрива точно какво ще играе с тези мустаци, но когато човек събере две и две, става ясно, че най-вероятно са ги ангажирали в очакваната от години продукция на режисьора Виктор Божинов „Чамкория”. Събитията в нея, както в книгата на Милен Русков, по която е писан сценарият, се развиват през 20-те години на миналия век, веднага след атентата в църквата „Света Неделя” в София. Модата при мъжете по онова време е била именно такава – мустаци.

Промяната във външния вид на двамата актьори съвпадна със съобщение на режисьора, че най-накрая е успял да уреди финансиране на филма си и снимките тръгват съвсем скоро. „Точно след месец ще започнат снимките на Чамъ-кория по романа на Милен Русков. Пътуването до тук беше дълго, но по-интересното тепърва предстои”, написа Божинов навръх празника на София – 17 септември. Това означава, че в средата на октомври мустаците ще влязат в действие. Най-вероятно и двамата мустакати актьори ще изпълняват роли в продукцията. Нищо чудно единият от тях да е и в главната – на Бай Славе. Образът се връзва повече с Пъдев, отколкото с Карамазов, но все още нищо не се знае. На сцена го играе Захари Бахаров. Той също слага мустаци, когато излиза пред публика със своя моноспектакъл „Чамкория” по романа на Русков. Ако обаче в театъра изкуственото окосмение върши работа, но пред кинокамера за предпочитане е нещата да са естествени. Затова Карамазов и Пъдев вече месеци наред се бръсват избирателно – всичко без зоната над горната устна.