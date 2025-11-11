Жена с кауза: Таня Стойчева срещу насилието и фалша

Известна с красотата и финеса си, Таня Стойчева неведнъж е печелила титли на престижни конкурси. Но зад перфектната визия стои жена с твърда позиция и чувствителна душа.

„Против съм и ненавиждам агресията във всичките ѝ форми – независимо дали е между хора или е насочена към животни. Не разбирам защо някои хора все още я оправдават“, споделя Таня пред нашата медия.

Поводът да заговори по темата е новият сезон на риалити формата Big Brother, където кадри с насилие предизвикаха буря от реакции.

„По принцип не гледам това предаване, но попаднах на клипове и коментари в социалните мрежи. Реших да видя за какво става дума – и бях потресена. Не може от екрана да се излъчва агресия, която децата попиват без да осъзнават. Това е страшно“, казва тя с възмущение.

Таня споделя, че самата тя е преживяла трудни моменти, свързани с насилие, но не желае да се връща към тях.

„Преди години имах идея да създам фондация, която да помага на хора, пострадали от агресия. Но тогава се появиха много подобни инициативи, и не бях сигурна доколко всички са искрени. Затова реших да се отдръпна“, разказва тя искрено.

Днес Таня е в период на равносметка и вдъхновение. Отдала се е на почивка, на любимите си хора и на творчески занимания.

„Имам няколко идеи, които ме вдъхновяват истински. Скоро ще разкрия повече, но за момента ще запазя детайлите в тайна“, усмихва се загадъчно тя.