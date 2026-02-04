Ивайла Бакалова и Жени Калканджиева ПРОГОВОРИХА за Епстийн! (+Още известни имена)

„Абсурд е наше момиче от агенция "Ивет фешън" да се занимава с друго освен с мода и да работи за нас.

За 32 години, откакто имам фирмата, а и преди това, когато съм се занимавала с моделство, такова нещо не ми се е случвало. Момичетата работят професионално с модни агенции от цял свят и такова нещо не е имало."

Това каза шефката на „Ивет фешън" - Ивет Григорова, коментирайки темата за българската следа във файловете на Епстийн, коментирана в пространството от няколко дни. Американският финансист Джефри Епстийн, който беше арестуван и обвинен за трафик на жени с цел сексуална експлоатация, е набирал момичета и от България. Това показва проверка в медиите в документите по делото срещу него.

Министерството на правосъдието на САЩ публикува 3 милиона файла с имейли, финансови документи, снимки и видеа. В част от тях лъснаха имената на български моделки, които са пътували за САЩ по покана на Епстийн и кохортата му от Вип сводници, пише "България Днес".

Документите съдържат данни за поне два полета на български жени (с инициали Д. Чернева и К. Ефтимова) до Ню Йорк, платени от Епстийн.

"Не познавам момичетата, не знам дали са били модели на „Карин моделс", ние също сме работили с тази агенция преди 20 години, но пак казвам - работещи модели и такива от чужбина няма как да са забъркани в такива скандали. Ако има момичета, които по някакъв начин са се титулували модели и са вършили други неща, то това е друго. Аз отговарям за моята агенция и моите модели са само модели. Знаете, преди години имаше мълва, че те се използват и за други цели, но именно нашата агенция изчисти този имидж", допълни още Ивет Григорова.

Една от най-красивите ни Мис България Ивайла Бакалова, също се изуми от твърденията за българска следа във файловете на Джефри Епстийн.

„Никога не съм се сблъсквала с такива неща, а и не познавам момичетата, за които ме питате. За да се твърди официално, че това се е случило, е възможно да е така, но аз няма как да коментирам неща, които не знам. А и на мен не ми се е случвало да ми предлагат подобни неща", каза Ивайла.

Колежката й, също Мис България - Наталия Гуркова, допълни: „През годините винаги се е случвало да ме питат хора дали моделите работят само това или и друго. Но смело мога да заявя, че моделите са само модели, ако някой опорочава името на манекенките с други свои действия, то си остава за негова сметка. Всеки носи отговорността за изборите си.

Много трябва да се внимава с тази тема и на мен ми е неприятно, че се опорочава професията модел и манекен, а не бива да се бъркат тези две неща. В този контекст искам да кажа, че преди ден аз създадох наградите „Лица на гордост", с които награждаваме хора с обществен принос към обществото и развитието на културата. Искам да сме един положителен пример, а не само криворазбрана цивилизация", сподели още Гуркова.

Нашата четвърта в света по красота Мис България Жени Калканджиева, която е и шеф на модна агенция „Визаж", сподели пред вестника и нейния анализ на ситуацията.

Дълбоко се съмнявам в цялата история Стоян Апостолов да е замесен в този скандал. Той първо работи в „Ивет фешън", след това във "Визаж", след това в „Ексграунд“ и когато тя затвори, си отвори своя фирма.

Той беше представител на „Карин моделс", но когато тези момичета са пътували,той не е работил с тях, нямал е фирма тогава. Има разминаване в датите, когато тези момичета са действали. Най-вероятно са го направили на своя глава, самостоятелно. Имайте предвид, че когато подписват договор, моделите ни се съгласяват с клаузи да не петнят името на фирмата, да се прибират рано, да спазват здравословен начин на живот и т.н. Защото ние се познаваме в нашия бизнес, една шепа хора сме, но има момичета, които директно се свързват с модни агенции, които, ако са фалшиви, се облагодетелстват от такива девойки, което винаги е било опасно. А го правят, защото не им се дават 10% на фирми като нашата“, обясни Жени Калканджиева.