С какъв ценз Мария Цънцарова преподава в Софийския университет?

Три месеца след като я уволниха от Би Ти Ви, бившата водеща на „Тази сутрин” – Мария Цънцарова, вече има нова работа. Тя стана преподавател по политическа журналистика в Софийския университет. Фенове ръкопляскат, приятели я поздравяват, а вузът си направи голяма реклама с това назначение. Има обаче сериозен въпрос, който остава без отговор, а именно: С какъв ценз Цънцарова работи в най-престижния университет в страната ни, след като няма нужното образование, за да преподава на студенти? Другият въпросът е защо курсът й по политическа журналистика е във Факултета по славянски филологии, след като в този университет има Факултет по журналистика?

„Факултетът по славянски филологии приветства Мария Цънцарова като преподавател в курса „Политическа журналистика“. Вярваме, че „Политическа журналистика“ ще се превърне във важно пространство за критично мислене, диалог и среща между академичната среда и реалната журналистическа практика, която е от ключова важност за нашите студенти.” С тези думи от Факултета по славянски филологии към Софийския университет съобщиха преди няколко дни, че са взели на работа уволнената Мария Цънцарова. Оставяйки настрани спора дали това уволнение е било справедливо, или не, в назначението й в университета има очевиден проблем, свързан с нейната диплома. За Цънцарова се знае, че е завършила Факултета по журналистика и масова комуникация в този ВУЗ с бакалавърска степен, а след това е учила магистратура в Нов български университет. Тя обаче никога не е защитавала докторска дисертация, която е от основна важност, за да преподаваш в университет. Както за учителите в прогимназията е задължително да имат педагогическа специалност, така и за преподавателите в университет е важно да са с докторска степен, с каквато Цънцарова не може да се похвали. Освен това преподавател в университет обикновено се става след издържан конкурс, какъвто в случая не е обявяван. Наистина, в Закона за висшето образование е записано, че университетите могат да взимат изявени в практиката специалисти и без конкурс, но е спорно точно по какъв начин се е изявила новата преподавателка, за чийто професионализъм мненията са крайно поляризирани, включително в журналистическата гилдия.

Другият голям проблем в този случай е свързан със самата програма, в която Мария ще преподава. В Софийския университет има Факултет по журналистика и масова комуникация, който обучава бъдещите журналисти, включително политическите. Там има специализирани магистърски програми по международна и по вътрешнополитическа журналистиката. Тогава каква е логиката да се разкрива курс по политическа журналистика във Факултета по славянски филологии, в чийто фокус би трябвало да попада изследването и изучаването на славянските езици и литература, тънкостите на превода, редактирането на текстове и други подобни въпроси? Политическата журналистика няма нищо общо с филологията, освен факта, че журналистите говорят, пишат и четат. Но по тази логика всички учени трябва да са филолози, защото всички говорят, пишат и четат.

Уволнената Цънцарова специално благодари за поканата за работа на декана на Факултета по славянски филологии – проф. Амелия Личева. Който е гледал редовно „Тази сутрин”, сигурно е забелязал, че въпросната професорка често е гостувала там, за да развива идеята си за промяна в училищното обучение по литература. Тя редовно обяснява, че романи като „Под игото” на Иван Вазов трябва да отпаднат от учебната програма, защото на децата им е трудно да ги четат, а вместо това – да се включат съвременни автори. Самата Личева е съвременен автор, макар и далеч от успехите на Вазов, в което много хора виждат конфликт на интереси. Ръководеният от нея факултет лансира програма „Литературата не е музей”, насочена към осъвременяване на образованието по литература. Началото беше сложено с арт инсталация, в която съвременни автори пишеха продължение на изречението „Литературата не е музей, защото...”. Самата Личева беше една от тези автори.

Дали е поканила на работа Цънцарова, за да й благодари за предоставената тв трибуна за лансиране на идеи, докато все още беше водеща на сутрешния блок в Би Ти Ви? Няма как да се отговори категорично на този въпрос. Но е факт, че назначението послужи за мощна реклама на ръководения от Личева факултет, който от доста време върви в странна посока към отхвърляне на класиците в полза на съвременните автори, след които се нарежда деканът. А първата лекция на Цанцарова, неясно защо, се проведе близо месец след началото на актуалния семестър.