10 неща, които не знаете за Галена

Галена е една от най-емблематичните и обичани звезди на музикалната сцена. С впечатляваща кариера, започнала преди повече от 20 години, тя се утвърждава като изпълнител с уникален стил, неподражаем глас и модерно артистично присъствие.

Комбинирайки фолк звучене с иновативни музикални стилове и смели визуални решения, Галена не просто следва тенденциите – тя ги създава. Всяка нейна поява е събитие, а всяка песен – хит, който завладява публиката. Опитахме се да намерим 10 любопитни факта за фолк дивата, които са малко известни.

1.

Истинското й име е Галина

Истинското име на певицата Галена е Галина Вичева Генчева. Тя започва кариерата си с друго сценично име, Галя, а след това приема името Галена. Родена в Смядово, тя проявява интерес към музиката още от ранна възраст. С времето се превръща в една най-ярката звезди на фолк музиката, абсолютен лидер в шоубизнеса вече повече от десетилетие. Галена е известна с иновативния си стил, разнообразния си репертоар и умението си да се променя според музикалните тенденции, запазвайки своята уникалност.

2

Обявена за най-гледаната българска звезда в Ютюб

През 2023 г. е обявена за най-гледаната българска звезда в Ютюб. Нейните видеоклипове събират милиони гледания и всеки път предизвикват вълна от реакции в социалните мрежи. Съчетанието от модерен звук, впечатляваща визия и неподражаем стил я превръща в артист, който задава тенденции и обединява поколения почитатели.

3

Синът й Александър е левичар

Фолк дивата им двама синове - Стефан и Александър. Двамата са много различни като характер. В семейството им баща им угажда повече, а Галена е тази, която трябва да казва „Не“. Александър е левичар. Галена е категорична, че не иска трето дете. Певицата признава, че се чувства напълно завършена в тази роля. Тя вярва, че е важно да отделя достатъчно внимание и любов на семейството си, без да се разкъсва между сцената и майчинството. Галена подчертава, че децата й са най-голямото й вдъхновение, но не вижда нужда от още едно попълнение в семейството.

4

Първото й напиване е с водка

Галена е имала лош опит с алкохол като тийнейджърка. Хитовата певица се надценила на момичешки купон и се напила от 100 грама водка. Тогава нейна приятелка настоявала да отидат на дискотека, за да срещне момче, по което си пада. Само че водката си „казала думата” и певицата заявила, че няма да ходи на дискотека. Приятелката й не приела отговора: „Не ме интересува, идваш!”. Донесла леген и започнала да бърка в гърлото на Галена, за да повърне и да отидат на дискотека. „И днес като ми предложат казвам, че имам лошо пиянство от водка”, споделя Галена. Водка не пие, а за друг вид алкохол продължава да спазва мярката от 100 грама, но вече по-предпазливо.

5

Мъжът й е бил женен за Деси Слава

Галена и половниката й Галин са заедно от 18 години. Любопитен факт е, че преди да се ожени за нея, той има кратък брак с нейн колежка – Деси Слава. Двамата винаги се стараят да намират време един за друг. Пътуват и с децата, но понякога имат нужда да се чувстват като гаджета и се отправят сами на романтично пътешествие. Фолк певицата се обръща към любимия си със „Зайе“ или „Байо“. За Галена семейството е пристанът, в който намира баланс и вдъхновение, а любовта й с Галин остава сред най-дългогодишните връзки сред родните звезди.

6

Перфекционист е

Галена рядко е доволна от първия вариант на песен или клип – винаги търси начин да направи всичко по-добро, по-силно, по-истинско. Никога не спира да се учи. Една от малкото певици, която се развива и не казва, че знае всичко. След толкова години кариера продължава да взема уроци по пеене, танци и сценично поведение, за да поддържа форма и развитие.

Този стремеж към съвършенство личи във всеки детайл от работата й - от аранжиментите на песните до сценичните костюми и видеоклиповете. Галена обмисля всяко движение, всяка нота и всеки кадър, защото иска публиката да усеща емоцията напълно. Тя споделя, че именно това желание да надмине себе си я държи мотивирана и свежа след години на сцена. Дори след голям успех не се отпуска, а търси нови предизвикателства, като вярва, че артистът никога не трябва да спира да учи и да се развива.

7

Обожава да готви

Смядовката е известна сред близките си с домашните си специалитети - често глези семейството с традиционни български ястия, които приготвя сама. Така си почива от натовареното ежедневие. „Мога и да чистя, когато се наложи, но не ми доставя удоволствие, за разлика от готвенето, особено като знам, че ще го ядат любимите ми хора“ – споделя изпълнителката на „Стара каравана“. Освен че обича да експериментира в кухнята, Галена често споделя, че кулинарията е нейният начин да изрази обич и грижа. Когато не е на сцена, с удоволствие влиза в ролята на домакиня - облича престилка, пуска си музика и се отдава на приготвянето на любими ястия. Сред специалитетите й са мусака, сарми и домашни десерти, които децата й обожават. Певицата вярва, че храната събира хората и че истинското щастие често се крие в простите неща - като аромат на прясно изпечен хляб и смях около семейната маса. За нея това са моментите, които я зареждат с енергия и вдъхновение за сцената.

8

Не пие кафе

Галена е сред малкото известни личности, които не пият кафе, въпреки натовареното си ежедневие и честото недоспиване. Тя споделя, че предпочита билкови чайове и фрешове, които й дават свежест и жизненост, без стрес за организма. Не обича нито миризмата, нито вкуса на кафе, но в последните 1-2 години е започнала да пие от време на време, когато е спала изключително малко, но не го прави с голямо желание.

9

Не знае колко чифта обувки има, но са хиляди

Най-голямата модна слабост на певицата са обувките. Галена не пуши, не пие кафе и почти не консумира алкохол. За сметка на това нарича обувките свой порок. Не знае колко чифта общо има – със сигурност са хиляди. Споделя, че вече има проблем с намирането на място за чепиците си. „Много искам да имам една огромна стая, в която да си ги подредя и само да си ги гледам“ – сподели пред „Уикенд“ изпълнителката неотдавна.

10

Родителите й я изоставят, за да работят в Гърция

Докато е ученичка, родителите на Галена заминават за Гърция, за да работят и да могат да осигурят финансово бъдещето на трите си деца. Макар и разделена с тях, младата Галина не губи мотивация и още тогава има ясна визия с какво иска да се занимава - музиката вече е нейният път. Този период я научава на самостоятелност и отговорност, но и на цената на усилията, които хората полагат за семейството. Галена често признава, че благодарение на учителите си Галя Асенова и Дарина Бошнакова, които я подкрепят и насочват, успява да развие гласа си и да положи основите на бъдещата си кариера. Те не само й предават технически умения, но и я вдъхновяват да вярва в таланта си. Въпреки трудностите, Галена не спира да преследва мечтата си и днес отдава част от успеха си на усилията и подкрепата на тези, които са вярвали в нея още в началото.