Рени с емоционална изповед за синовете си

Фолкпевицата Рени направи емоционална изповед за синовете си Аспарух и Борис. Изпълнителката наскоро пусна песен, която е посветена на тях, а видеото е с архивни кадри от детството им. Рени не успя да скрие чувствата си в ефира на Би Ти Ви и очите й плувнаха.

"Много са ми мили тези кадри. Всеки път, когато ги гледам, се вълнувам. В началото синовете ми не бяха съгласни да ги пускам, но успях да ги убедя", признава в предаването "Тази събота и неделя" Рени.

Неотдавна певицата разкри, че не е виждала сина си от дълго време, след като той напуснал семейното жилище и започнал самостоятелен живот с подкрепата на баща си. Рени премина през сериозни изпитания, свързани с него, тъй като той бе поел неблагоприятен път. Но изглежда, че всичко вече е зад гърба им. Фолк звездата вече спокойно говори за децата си, въпреки че признава:

"Аз и с първата, и с втората ми бременност винаги съм искала да имам момиче. Впоследствие реших, че е по-добре, че Господ ми е дал момчета. По-лесно се гледат, не им трепериш чак толкова много", откровена е изпълнителката.