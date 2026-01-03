Щерката на Гала: Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви https://hotarena.net/az-jenata/shterkata-na-gala-koremat-mi-ne-e-ot-sarmi-bebe-nomer-2-se-gotvi HotArena.net

Радостна новина сподели Мари Константин, дъщерята на телевизионната водеща Гала. С усмивка и чувство за хумор тя разкри, че е бременна за втори път.

„Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви", написа Мари към снимки, на които позира с видимо наедрялото си коремче, заедно с първото си дете и половинката си.

Кадрите излъчват спокойствие и семейна топлина, а новината беше посрещната с много поздравления и мили думи. Така семейството се подготвя да посрещне още един нов член, а Мари ясно показва, че се наслаждава на този щастлив период от живота си.