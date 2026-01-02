Алекс Гърдева ще си намери мъж след февруари

Последни
Алекс Гърдева вярва, че моминството й ще приключи след два месеца. Звездата от „Ергенът” и „Хелс Китчън” се уповава на прогноза на личния си астролог, според когото любовта ще я споходи след Малък Сечко, пише Уикенд. С Атанас Велев работим прекрасно от доста време насам. Той ми направи хороскоп за 2026-а, в който пише, че изтече ли февруари, ще срещна мъжа на живота ми. Дотогава ще изчиствам стари травми и болки и ще съм отдадена на работата си”, сподели пред „Уикенд” красавицата.

И допълни, че за Бъдни вечер и Коледа огромното й семейство се събрало във вила в с. Тъжа. На Нова година пък Алекс ще е в Солун в компанията на близки приятели.

