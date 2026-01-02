Последни
Новият мъж на Тоби от “Хелс китчън” е бизнесмен

Шеф Тоби Димова пак лети на крилете на любовта, пише Уикенд. Бронзовата медалистка от „Хелс Китчън 2025” си има ново гадже и дори вече дели с него един покрив.

„Дълго време бях сама и нямах мъжко рамо, на което да се опра. Сега вече не е така. С човека до мен - бизнесмен, сме заедно от няколко месеца и връзката ни се развива отлично. Живеем заедно и дъщеря ми Елия го цени, а и той много държи на нея”, сподели пред репортер на „Уикенд” красивата готвачка.

И допълни, че през 2026-а ще стартира онлайн риалити с нейно участие.

