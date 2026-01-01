Последни
Популярни
Горещи

Синоптичката Деница Стоянова избяга на топло

https://hotarena.net/az-jenata/sinoptichkata-denica-stoyanova-izbyaga-na-toplo HotArena.net
HotArena.net
154
Синоптичката Деница Стоянова избяга на топло

HotArena.net
154

Синоптичката Деница Стоянова реши да избяга от зимата в България и се озова на другия край на света в Маями, САЩ, пише Уикенд.

Чаровната брюнетка не спира да радва феновете си с кадри по бански, наслаждавайки се на топлото време и морските вълни. На снимките се вижда, че тя е в компанията на двете си дъщери Миа и Амая, което прави ваканцията още по-приятна.

Преди празниците Деница беше в малко по-меланхолично настроение, но сега усмивката й говори всичко. Коледната магия явно е свършила чудеса и я е заредила с нова енергия.

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.