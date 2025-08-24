Ана-Мария от „Ергенът” се натресе и в „Предателите”

Един от най-дразнещите образи в последния излъчен до момента сезон на „Ергенът” успя да се натресе и в новото риалити на Би Ти Ви „Трейтърс: Игра на предатели”. Това е „офицерът” на Мартин Елвиса – Ана-Мария Граченова. Името й беше официално обявено от Би Ти Ви преди дни, така че, ако случайно някой се е затъжил за нея, ще може отново да я гледа по телевизията от септември.

Ана-Мария е била оценена от екипа на шоуто като жена с остър ум и стратегическо мислене, която може да се справи идеално в „Трейтърс”. Както „Уикенд” писа, изборът на жени за риалитито е бил изключително труден, а много от поканените за участие са отказали, така че всяка, която може да се впише в профила на формата и е била съгласна да влезе в шоуто, е била добре дошла. Понеже в „Ергенът” Ана-Мария успя да остане почти до финала при положение, че не се забелязваше никакво привличане между нея и главния герой в шоуто Мартин Николов-Елвиса, е ясно, че тя е успяла да си разиграе идеално картите. Най-вероятно това е била причината да я поканят и в „Трейтърс”. Макар че в „Ергенът” събираше много негативи, сега аудиторията май е доволна, че отново ще я види на малкия екран. На официалните страници на шоуто в социалните мрежи снимката й събира много одобрителни реакции, а освен това доста хора коментират, че Ана-Мария е техният фаворит още преди старта на новото предаване.

Изненада се оказаха две от другите имена, които Би Ти Ви съобщи в началото на седмицата. Това са актьорът Иван Юруков и водещата на „Преди обед” Оля Малинова. Юруков досега не е участвал в риалити формат, дори в считания за безобиден „Черешката на тортата”. Преди няколко години той влезе в шоуто на Нова телевизия „Като две капки вода” и се размина на косъм от първото място, класирайки се втори. Това обаче е формат, в който се демонстрират артистични умения – част от неговата професия, докато в „Предателите” се очакват интриги, тъй като става въпрос за ситуации, в които всеки може да се окаже враг. Актьорът, който в последно време се изявява и като музикант, в публичното пространство обикновено избягва такива ситуации. Това ще бъде първият път, в който съзнателно ще влезе в нещо подобно и ще е интересно да се наблюдават реакциите и поведението му.

Оля Малинова също досега не е участвала в риалити, но и съвсем скоро името й не беше популярно за масовата публика. Тя беше известна единствено за любителите на стендъп комедиите. Явно варненката не мисли да се отказва от малкия екран, въпреки че зрителите на „Преди обед” още от самото начало на работата й там не я приемат и настояват да я свалят от ефир. Участието й в „Трейтърс” е намек, че тя не просто няма да напусне телевизията, но и ще получи допълнителен ефир в нея.

Другите двама участници, обявени преди дни, са Антон Стефанов и Даниел Бачорски, за които „Уикенд” вече писа. Освен тях от телевизията са съобщили и за участие на Боби Лазаров, Невена Бозукова – Неве, Мирела Илиева, Георги Коджабашев, Ева Веселинова, Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, съдия Искра Онцова, Силвия Петкова, Владо Николов, Диляна Попова, Венци Венц, Мира Радева, Георги Янев.