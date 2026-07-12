Анна-Мария от „Ергенът” сложи нови зъби

Анна-Мария Граченова блесна с нова усмивка. Момата, която доби популярност с участието си в „Ергенът“, показа по-бели, по-равни и по-големи зъби. Анна-Мария не е потвърдила каква точно стоматологична процедура е направила, но явно е избрала модерните порцеланови фасети.

Цената им в България обикновено варира между 700 и 1500 лева за един зъб, в зависимост от използвания материал, лабораторията и стоматологичната клиника. При цялостна усмивка с 16–20 фасети инвестицията може да достигне между 12 000 и над 25 000 лева. Подобни трансформации са сред най-скъпите, но и най-предпочитаните естетични процедури през последните години. Преди няколко месеца Анна-Мария си отряза носа и си го направи чип, тя има и силикон в гърдите, както и филъти в устните. Мацката е тунингована от глава до пети.