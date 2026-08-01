Зам.-министърката Павлета Пеловска вилнее на Малдивите и в Испания с богата любовница – брокер на недвижими имоти https://hotarena.net/pod-pricel/zam-ministarkata-pavleta-pelovska-vilnee-na-maldivite-i-v-ispaniya-s-bogata-lyubovnica-broker-na-nedvizhimi-imoti HotArena.net

Зам.-министърът на МРРБ Павлета Пеловска вилнее в Малдивите и Испания с богата любовница! Според източници от Министерството на регионалното развитие и благоустройството заместник-министърката Павлета Пеловска е тежко влюбена в шефка от агенцията за недвижими имоти Luximo.

Любовният плам избухнал преди няколко месеца, когато двете прекарали няколко страстни седмици в луксозен хотел на Малдивите. Гергана, както се казва министерската любовница, може и да е влюбена, но не забравя и прагматичната страна на връзката, тъй МРРБ би могло да бъде много полезно на частник от сектора на недвижимите имоти.

Наши агенти твърдят, че Павлета и Гергана вече имали сериозни планове за бъдещето, който освен сладострастия между чаршафите включвали и няколко сериозни бизнес проекта. Последно фенките на остров Лесбос избухнали в Испания, където потрошили сериозен кеш за удоволствия по скъпи ресторанти и бутици.

Любопитно е, че преди да стане зам.-министър в кабинета на Румен Радев, Павлета Пеловска е била близка до бившите управляващи, където нейната майка Даниела Пеловска имала значително влияние. Преди да пристане на властта и засуканата Гергана от Luximo, Павлета Пеловска беше зам.-кмет в софийския район „Изгрев”.

Нейният брат Васил Пеловски пък също работеше в Столична община като юрисконсулт.

Името му преди дни се завъртя в медиите, след като стана първия кандидат за член на новия ВСС. Абсурдното е, че кариеристът, който между другото е от Добрич – родния град на недолюбвания Ивайло Мирчев, няма нужния стаж за подобна кандидатура.

За да влезе в новия Висш съдебен съвет Васил Пеловски явно разчита на дебелите връзки и милиони на майка си Даниела Пеловска. Твърди се, че преди години именно тя го лансирала за протеже на вечния член на ВСС Боян Магдалинчев.

Историята става още по-пикантна и поради факта, че също като сестра си Павлета Васко Пеловски предпочитал своя пол. За негово нещастие публичните хвалби, че имал силни приятели в съдебната система и Министерство на правосъдието, които оценявали неговия джендърски чар и щели да му отворят вратата към най-високата власт, сега ще му изиграят лоша шега.

Всъщност през изминалата седмица в парламента пред звездата от атакистката телевизия „Алфа“ Ивелин Николов депутатът от ПП Владислав Величков нарече същият този Васил Пеловски “новобранец от известна фамилия” и се закани, че няма да позволи в новия Висш съдебен съвет да влязат такива лица.

На целият този фон обещанията на “Прогресивна България”, че щели да вкарат в новия ВСС единствено хора с “висок морал” звучат не особено достоверно.