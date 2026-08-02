Синът на Весела Лечева погреба със себе си биткойни за 2 млн. евро

Трагично загиналият след падане от джет в Егейско море единствен син на Весела Лечева – Мартин Велев, погреба със себе си дигитални финансови активи за над 2 милиона евро.

Седмици след нелепата смърт на 36-годишният бизнесмен се оказа, че овдовялата му половинка Ана-Мария не може да получи достъп до дигиталния му портфейл с биткойни и внушителното богатство от криптовалута най-вероятно ще бъде загубено завинаги.



Голяма част от криптоактивите на Мартин Велев ще бъдат спасени, тъй като синът на Весела Лечева е притежавал портфейли в централизираните борси за покупко-продажба на виртуална валута Binance и Coinbase на обща стойност от близо 5 милиона евро. Тези платформи позволяват наследяването на виртуалните активи при смърт, или при настъпване на други извънредни събития.

След смъртта на сина на Весела Лечева, от семейството му са стартирали процедура по



прехвърлянето на наличната му криптовалута



в платформите в нови дигитални портфейли, прилагайки смъртния акт на Мартин Велев и официално удостоверение за наследствените му права.

Не така обаче стои въпроса с личния дигитален портфейл на покойния син на Весела Лечева, открит от него преди близо 15 години. Твърди се, че Мартин Велев притежава над 35 биткойна, с които обаче не е търгувал, а само е купувал през годините и не ги е прехвърлил към портфейлите си в международните крипто борси, вероятно оставяйки ги като лични свои спестявавия за „черни дни“.

„Никой от семейството му не разполага с тъй наречения „секретен ключ“ – фраза от 24 думи, която след изписването й позволява отключването на хардуерния портфейл и въвеждането на последващия ПИН код. В случай, че секретните ключове не бъдат открити, биткойните за



над 2 милиона евро ще останат завинаги заключени,



тъй като нито една институция или компания в целия свят не може да нулира парола или да възстанови достъп до децентрализиран дигитален крипто портфейл“, разказа пред „Уикенд“ запознат с казуса с биткойните на Мартин Велев.

Засега издирването на секретната парола с 24 думи, която да отключи дигиталния порфейл на загиналият бизнесмен, не е приоритет за почерненото му семейство. Възможно е синът на Весела Лечева да е оставил паролата в банков сейф, някъде в дома си, или пък в офиса си. Друг вариант е паролата да е записана в някое от дигиталните приложения на мобилния му телефон, които обаче също са защитени с пин-кодове.

Мартин Велев, единственият син на шефката на Българския олимийски комитет Весела Лечева, загуби живота си на 10 юли след падане от джет в морето пред плажа на стопанисвания от семейството му къмпинг „Порто Елеа“ на гръцкия полуостров Халкидики. Тогава голяма вълна преобърна водния му скутер, а при падането Мартин си удари главата в джета, изгуби съзнание и потъна на 12-метрова дълбочина в бурните води на Егейско море. Според становището на лекарите в здравния център Агиос Николаос, констатирали смъртта му, синът на Весела Лечева е починал от удавяне. Той е



управлявал джета без спасителна жилетка,



която малко преди трагедията предоставил на 13-годишния син на свой приятел.

Десет дни след нелепата и трагична смърт на Мартин Велев, овдовялата му половинка Ана-Мария роди втората му дъщеря. Първата внучка на Весела Лечева – Ваяна, се роди през есента на 2022 г. По зла ирония на съдбата, Мартин Велев загуби живота си на датата, на която преди 19 години наемен убиец простреля в главата неговия баща Манол Велев.

След смъртта на сина на Весела Лечева, семейната бизнес империя за над 300 милиона евро, ще бъде управлявана от неговия вуйчо Даниел. Братът на Манол Велев беше пълноправен съдружник на своя племенник в над 30 дружества - хазартни и застрахователни компании, фирми за бързи кредити, луксозно строителство, хотелски и туристически услуги.