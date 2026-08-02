Петър Дочев би шута на гаджето си заради Александра Фейгин

Петър Дочев се е разделил с актрисата Ирмена Чичикова, с която имаше 8-годишна връзка, пише „Уикенд”. Причина за края на общата им история е друга жена и то не коя да е, а младата фигуристка Александра Фейгин. Спортистката се е запознала с водещия на „Преди обед” по време на работа в спектакъла „Кораб в сърцето”, в който и двамата участват.



Актьорът и фигуристката са били засечени тези дни заедно на морето. Те официално твърдят, че са само приятели, но никой не им вярва. Химията помежду им е прекалено силна, за да остане незабелязана. Говори се, че имат романтична връзка от няколко месеца, която все още не искат да разкриват публично. Първите пламъчета са се появили по време на репетициите им за проекта „Кораб в стая”, който съчетава театъра с фигурното пързаляне. Освен Петър и Александра, в него участват големи звезди като Койна Русева, Боряна Братоева, Леарт Докле и др. Дочев не веднъж се е срещал със Саша и в предаването „Преди обед”, където я е интервюирал. Това допълнително е помогнало за тяхното сближаване.



Заради нея той е решил да сложи край на романтичните отношения с колежката си Ирмена Чичикова, която навремето ухажвал цели две години, преди да я склони да му обърне внимание. Актрисата тогава имаше сериозна връзка с друг актьор и водещ на сутрешен блок – Стефан А. Щерев от „100% будни” по БНТ. В крайна сметка го напуснала заради прохождащия тогава в професията си Петър. Тя е 7 години по-голяма от него и много по-успешна в театъра и киното. В последно време живее повече в чужбина, отколкото в България, заради проекти, които снима зад граница. Тези периодични раздели също са били фактор мъжът й да се обърне към фигуристката, твърдят запознати. Въпреки това през май, когато Дочев отпразнува 34-ия си рожден ден, Ирмена се включи в „Преди обед” с поздрав. Тя му каза, че се гордее с него, че винаги ще го подкрепя, обича го и ще бъде него. Водещият се просълзи от вълнение. Чичикова говореше като жената до него, но се шушука, че по онова време той вече е бил опасно близък с фигуристката Фейгин.



Ако досега Петър Дочев беше с доста по-голяма от него жена, то с новата си тръпка отива в другата крайност. Саша е 10 години по-млада. Тя ще празнува 24-и рожден ден чак през декември, но вече има зад гърба си солиден „стаж” като публична личност. Още през 2022г. влезе в риалитито на Нова тв „Игри на волята”, където се залюби с един от другите участници – Георги Янев. Връзката им продължи около две години, след което се разделиха, а Георги към днешна дата е гадже на миската Весела Тенева. Говори се, че след него Фейгин също имала друг приятел, чиято самоличност обаче твърдо е отказала да разкрие пред медиите. Сега хората от обкръжението й се чудят кога ще намери смелост да обяви официално, че е с Петър. След горчивия опит от „Игрите”, когато всички следяха любовния й живот под лупа, фигуристката предпочита занапред да го пази за себе си. Петър също не обича да говори за своите връзки. Вероятно ще минат месеци, преди да потвърдят дали са заедно.