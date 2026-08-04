НОВА ЖЕНА ЛИ РАЗВЕДЕ ГЕРО? Стопи 50 кила, подмлади се и сложи край на 20-годишен брак

Разводът на Герасим Георгиев–Геро се оказа една от най-неочакваните светски раздели това лято. Актьорът и спортната журналистка Цвета Гагарова изглеждаха като едно от устойчивите семейства в родния шоубизнес, но след 18 години брак двамата вече официално са поели по различни пътища.

Геро потвърди раздялата пред Благой Георгиев, но старателно избегна конкретната причина. Обяви, че вече е „свободен човек“, че разводът е преминал без скандали и че е безсмислено двама души да продължават да стоят заедно, когато отношенията им не вървят. Какво точно е спряло да върви обаче, комикът не пожела да разкрие.

Именно мълчанието му отвори вратата за най-логичния светски въпрос – има ли друга жена в живота на Геро?

През последните две години актьорът претърпя пълна трансформация, пише Intrigi.bg. След поставен стомашен байпас той свали десетки килограми, промени стила си, започна да изглежда значително по-млад и видимо придоби ново самочувствие. Самият Геро подчерта, че операцията е била медицинска, а не естетична, и че след нея се чувства отлично.

Промяната във външния му вид сама по себе си, разбира се, не доказва появата на друга жена. Тя обаче странно съвпада с периода, в който дългогодишният му семеен живот очевидно е започнал да се разпада. В шоубизнеса подобни внезапни преобразявания нерядко предхождат ново начало – повече грижа за визията, нов гардероб, повече увереност и накрая категоричното: „Вече съм свободен“.

Още по-любопитното е, че само година и половина преди признанието за развода Геро и Цвета все още се появяваха заедно пред камера. През януари 2025 г. двамата дадоха семейно интервю, в което разказваха как поддържат любовта си вече 17 години и как преодоляват предизвикателствата в общия си живот. По това време нищо не подсказваше, че бракът им е пред окончателен край.

Това означава, че същинският разрив вероятно е настъпил сравнително скоро след въпросното интервю. Дали тогава в живота на някого от двамата се е появил трети човек, дали е имало изневяра, или просто умората от близо две десетилетия съвместен живот е взела връх – засега остава тайна.

Не бива да се пренебрегва и друг възможен отговор. Геро никога не е бил особен романтик по отношение на официалния брак. Още преди години той признава, че не е искал да се жени и определя брачната институция като бюрокрация, която поставя хората в окови. Философията му още тогава е пределно ясна: когато вече няма любов и разбирателство, раздялата е по-честният избор.

Професионалните ангажименти също постепенно са държали двамата далеч един от друг. Цвета е споделяла, че вижда съпруга си по-рядко заради постоянните му пътувания, снимки и представления, докато и нейната работа е с ненормирано време. Самият Геро признаваше, че именно тя поема основната тежест у дома, докато той отсъства.

Възможно е тъкмо това постепенно отдалечаване да е убило близостта помежду им. Но фактът, че Геро премина през най-голямата физическа промяна в живота си непосредствено преди края на брака, неизбежно поражда подозрението, че актьорът вече е бил готов не само за ново тяло, но и за напълно нов живот.