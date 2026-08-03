ДА СЕ ЗНАЕ: Мъжът на Илияна Йотова НЕ е руснак, а половин осетинец

Съвсем очаквано президентът Илияна Йотова обяви по обществената телевизия, че ще се кандидатира за нов мандат като държавен глава, след като в момента довършва този на Румен Радев. Изборът ѝ на „Сан Стефано“ никак не е случаен – от БНТ започна летящият ѝ старт в политиката. Първоначално е парламентарен репортер и водеща в „По света и у нас“, а по-късно оглавява новините. През 1997 година напуска, за да стане шеф на пресцентъра на БСП по покана на Георги Първанов. През 2005 г. вече е червен депутат в Народното събрание. Левите идеи са на почит в семейството, пише "Минаха години".

„Детството ми премина без сребърни лъжички и дантели, но сред образовани и интелигентни хора. Живеехме в малко градче край София – Костинброд. Майка ми е от Родопите, дядовците и бабите ми са бежанци от Беломорска Тракия.

Баща ми е от Сливница – истински корави хора, свързани със Сръбско-българската война. И по двете линии – хора с твърди характери. Баща ми беше строг човек, за него нямаше отговор „не мога“. Такъв беше той, това изискваше от мен и сестра ми. Беше лекар, акушер-гинеколог, дългогодишен директор на болницата, а след това и кмет на Сливница. До ден-днешен ме поздравяват хора, на които е помагал. Беше голяма личност. Майка ми е най-финият човек, когото познавам. Красива и стилна, все по-често се улавям, че съм наследила нейния вкус и искам да приличам на нея. Строеше язовири и напоителни системи в цялата страна. Сега затваря телевизора, когато вижда немарливостта и унищожаването им. Не желае да гледа как са занемарени реки, как стават наводнения с огромни щети, защото е разрушено онова, което са създали с много труд“, разказва за фамилията си Йотова.

С баща ѝ е свързана и най-голямата трагедия в живота на сегашния президент и сестра ѝ Румяна. През август 2003 г. доктор Малин Тодоров, кмет на Сливница, бе намушкан във влака за София от 74-годишния тогава Илия Стоянов, известен с чепатия си характер. Убийството е заради спор за собственост върху реституиран терен в центъра на Сливница. Д-р Тодоров бил откаран в „Пирогов“, където на следващия ден починал. Убиецът е осъден на 16 години затвор. Почина зад решетките, където редовно вдигал скандали.

Пишел молби за помилване, една от които стигнала и до дъщерята на убития, Илияна Йотова, която като вицепрезидент отговаря за предсрочното освобождаване на затворниците. Тя не могла да я разгледа и помолила президента Румен Радев да го направи.

Точно 20 години след смъртта на родителя си, Йотова гушна внука си Максим. С него я дариха синът ѝ Марин и снаха ѝ Кристияна. Двойката вдигна пищна сватба през септември 2020 г. на брега на езерото в Правец, а първородният им син се появи на бял свят през март 2023 г. Щастливата новоизлюпена баба не могла да скрие сълзите си. И винаги, когато може, намира време за любимия си внук, който е на година и половина. „Най-голямото ми щастие е четири пъти „бабо“ от внука ми в едно изречение“, споделя с любов тя.

Догодина държавният глава и професор Андрей Йотов ще празнуват 40 години брак. Запознават се благодарение на сестра ѝ Румяна. Тогава бъдещият президент учи във Френската гимназия, а мъжът ѝ е студент по медицина. „Сестра ми и Андрей бяха в една група, студенти втори курс в Медицинска академия. Тя ме водеше навсякъде с нея и на една манифестация на 24 май ме запозна с Андрей. После ходихме да пием сокове, да ядем пици и така...“, разказва Илияна. В началото им било тежко, тъй като след като завършил медицина, по тогавашните разпоредби Андрей бил разпределен като лекар в Обзор. Три години живели разделени. Оженили се през 1985 г., на следващата лекарят печели конкурс за работа в „Пирогов“ и се прибира в София. В най-известната болница той работи до 2016 г., след което се мести в „Софиямед“, където създава супермодерно звено по травматология. „Понякога пишат за мен, че съм руснак, а това не е вярно“, казва преди време в интервю професорът. „Баща ми е българин, а майка ми от Северна Осетия. Аз съм роден в столицата на кавказката република Орджоникидзе, която днес се нарича Владикавказ. Половин осетинец съм“, отбелязва травматологът. Андрей е съвсем малък, когато родителите му се връщат в България.