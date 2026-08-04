Чалга елитът на 50-ия юбилей на Тони Стораро: Софи дава тон, Галена кърши снага, Азис остава бос

Софи дава тон на купона, Галена кърши снага до зори, Азис остава бос

Целият попфолк се изсипа във Варна за 50-ия рожден ден на Тони Стораро. Човека глас отпразнува юбилея си в неделя в изискано заведение на морския бряг, където до ранни зори се ляха хитове, вдигаха се наздравици, а светлинно шоу озари небето с огромен надпис "Честит юбилей" и посланието: "Обичаме те! Благодарим, че си наш приятел!". За музикалната част на празника се грижиха едни от най-големите звезди на попфолка.

Първа микрофона на тържеството грабна гласовитата Софи Маринова. Облечена в ефирна бяла рокля, ромската перла поздрави юбиляря с вечния си хит "Пеещо сърце" и вдигна гостите на крака.

Софка е лична приятелка на Тони

След бурните аплодисменти винаги усмихнатата изпълнителка покани на сцената дългогодишния си приятел Азис с думите: "Заповядай, Краля на попфолка!", а после с усмивка допълни, че той е едновременно кралят и кралицата на жанра.

Певецът танцува без обувки цял нощ

Азис, както винаги, заложи на ексцентрична визия и облекло. Певецът пристигна на купона с прозрачна черна риза, къси тъмни панталони и чехли, но малко по-късно ги събу и остана бос до края на вечерта. Така - без обувки, Азис танцува и поздрави юбиляря, наричайки го "най-красивият рожденик".

Софи и Васко пеят с пълно гърло

Още преди партито в ресторанта семейството на талантливия шуменлия му спретна изненада. Най-малкият син на Стораро - Емрах, половинката му Айлян и съпругата на Тони изненадаха певеца с впечатляваща торта във формата на червен спортен автомобил, а след това подариха на юбиляря и златна броеница, която веднага влезе в употреба.

Фамилия Стораро

Сред първите, които поздравиха Стораро за празника, е гръцкият изпълнител Аристос Константину, с когото Тони има общ дует, и хубавиците на попфолка ДесиСлава и Анелия.

ДесиСлава вдига наздравица в чест на юбиляря

Сред гостите на тържеството бяха Галена и любимият й Галин, певците Константин, Алисия, Глория и Бони, Мис България Наталия Гуркова и десетки други популярни лица.

Глория също уважи рожденика

Галена прикова погледите с прилепнала по тялото дълга зелена пола и елегантен топ, който подчертава фигурата й. Глория заложи на блестяща рокля в телесен цвят, а Наталия Гуркова избра сатенен тоалет в кралско синьо. Самият Тони посрещна близките си с бежово-зеленикав костюм и бяла риза. Алисия пък не близна алкохол цяла нощ, а вдига наздравица с новата безалкохолна напитка на юбиляря.

Константин, който също навърши 50 години в средата на юли, не се отдели от рожденика през цялата вечер. Двамата с Тони си припомниха истории от годините на сцената, а малко по-късно заедно запяха любими песни.

Гостите на събитието се подслаждаха с огромна торта, украсена като филмова лента със снимки от живота, семейството и кариерата на Тони. Очарователната Бони не пропусна да заснеме зрелищното светлинно шоу в небето, а Галена първа разкърши снага.

Светлинното шоу очарова купонджиите

Юбилеят идва само ден след като Тони представи новата си балада "Липсваш ми, любов". Голямото празненство за Човека глас обаче предстои през есента, когато ще отбележи половинвековния си юбилей и с грандиозен концерт. На една сцена за първи път ще се съберат 18 музиканти от оркестрите на легендарния Василис Карас и гръцката звезда Константинос Аргирос.