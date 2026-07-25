Антоанет Пепе хвърли таро на плажа

Антоанет Пепе съчета лятната си почивка с любимото си хоби. Инфлуенсърката показа как подрежда карти таро директно на плажа в къмпинг „Градина“, но предпочете да запази в тайна какво точно са ѝ разкрили.

По всичко личи обаче, че посланията са били положителни. Само преди дни Пепе сподели добра новина – лекарите успешно са премахнали металните пирони от ръката ѝ след операция на счупен пръст.

Така многодетната майка окончателно затваря този труден период зад гърба си и вече спокойно се наслаждава на лятната си ваканция край морето.