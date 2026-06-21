Антония Петрова се отърка в Циципас

Антония Петрова се похвали, че се е отъркала в големия тенисист Стефанос Циципас на мача му с Григор Димитров в София на 12 юни.

Тя и мъжът й Ивайло Батинков са били специално поканени от банката, която го спонсорира. Завели са двамата си синове – дъщеря им все още е бебе. Миската се похвали в социалните мрежи с цялата помпозност, на която е способна:

„Имахме удоволствието цялото семейство да присъства на демонстративния мач между Григор Димитров и Циципас, като наблюдавахме срещата от първия ред на VIP ложите. Вечерта започна с коктейл, на който имахме възможност лично да се запознаем с двете тенис звезди, да поговорим с тях и да си направим снимки за спомен. Незабравимо преживяване, изпълнено с много емоции, спортен дух и вдъхновение”, написа Антония и показа снимки от събитието.



