Ая Минкова започва да захранва сина си

С първите лъжички твърда храна започва да се запознава малкият Симеон - синът на балдъзата на Наум Шопов Ая Минкова. За новия етап в живота на мъника се похвали гордата му леля Tea Минкова.

Покрай захранването на племенника си половинката на актьора се върна назад във времето и извади мили кадри от същия период с дъщеря си Амая. Така тя си припомни първите опити на своето момиченце с различните вкусове, докато сега сестра й Ая минава по същия път със Симеон, пише България Днес.

Малкият юнак се роди на 3 февруари, а Ая която е популярна в социалните мрежи със здравословните си рецепти, сега вече има нов дегустатор у дома.