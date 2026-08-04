Дара яде теменужки, японски ресторант сложи Bangaranga на тавана

Японският град Осака се хвали с Bangaranga на Дара и отбелязва песента на култово място, писа „Телеграф“.

Придобилият световна слава ресторант Aizuya в Осака, Япония, даде правото върху тавана му да бъде изписан графит с името на песента, победителка в „Евровизия“.

Okmonog

Ресторантът е специализиран в т.нар. улична храна. Там се приготвя такояки. Това е японско ястие, тип бърза закуска, което се прави от тестена смес и парченца октопод. Освен с кухнята ресторантът е прочут и с графитите, изписани по стените му. И се е превърнал в туристическа забележителност, като и други заведения вече дават право да им изписват графити по стените.

Аромат

Самата Дара пък се похвали, че слага в салатата си ядливи теменужки. Цветята определено придават красота на ястията, а и стават за похапване със сол и балсамов оцет. Това, което е по-интересно обаче, е, че звездата на световната музика, в каквато се превърна БГ певицата, слага събран липов цвят за чай в луксозна чанта. Явно идеята е взета от наскоро появилата се втора част на кинохита „Дяволът носи Прада“. В случая майсторката на хитове си държи липата в аксесоар на световна марка.

Що се отнася до това къде догодина ще бъде проведен конкурсът „Евровизия“, то явно има проблеми с неговото обявяване. И те са по-скоро логистични. Освен че няма метро, което да стигне до залата, то и самата арена, предвидена за трите конкурсни концерта, трябва да се откаже от вече запазени предварително шоута за догодина.