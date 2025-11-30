Айлин с мистериозен мъж на Бахамите (Горещи снимки)

Участничката от втория сезон на „Ергенът” Айлин Бобева не успя да спечели сърцето на тогавашния главен герой в риалитито – Евгени Генчев, но днес се хвали с кавалер, който е я завел на Бахамите.

Тя показа в социалните мрежи екзотични снимки от плажове, сафарита, живописни скали и исторически забележителности, които е посетила. На всички тях красивата каратистка изглежда много добре и щастлива. На една от снимките се вижда как държи мъжка ръка. И двамата с кавалера й са обърнати към океана. Самоличността на мъжа до себе си обаче Айлин засега не е разкрила.